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Обвиняемый в организации терактов 9/11 — Обаме: «Вы сделали это сами»

Политика
Полный текст письма Халида Шейха Мохаммеда занимает 18 страниц

Вашингтон, 9 февраля 2017, 10:02 — REGNUM  Заключенный тюрьмы в Гуантанамо Халид Шейх Мохаммед, обратившийся в своем письме к 44-му президенту США Бараку Обаме, назвал американское государство ответственным за масштабные теракты 11 сентября 2011 года. Выдержки из письма Мохаммеда, которого власти США считают организатором атаки 9/11, опубликованы газетой The Miami Herald.

Как отмечает издание, письмо Обаме было написано узником еще в начале 2015 года, однако руководство тюрьмы отказывалось отправлять его адресату. Осенью того же года адвокат, предоставленный Мохаммеду государством, направил ходатайство, где отмечалось, что заключенный вправе обратиться к главе государства с петицией.

Через год согласие на отправку письма было выдано судьей, однако в этот период Обама уже «паковал вещи для отъезда из Белого дома», отмечает газета. После того, как The Miami Herald запросило текст письма у юристов Мохаммеда, прошло еще 30 дней.

Издание отмечает, что полный текст письма занимает 18 страниц, однако приводит из него лишь фрагменты. Так, автор обращения называет Барака Обаму «головой змеи» и президентом «страны угнетения и тирании». Юристы поясняют, что Мохаммед начал писать письмо Обаме в 2014 году, когда в секторе Газа шла военная операция Израиля.

«На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе», — подчеркивает узник Гуантанамо.

«Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это (сделали) вы сами и ваши диктаторы в нашей стране», — говорит Мохаммед по поводу терактов 15-летней давности, события, ставшего поворотным для современной Америки. Он также приводит длинный список военных интервенций США за рубежом, происходивших «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы».

Перспектива пожизненного заключения или смертной казни заключенного не пугает. По его словам, «просить милости» у властей США он не намерен, а в случае гибели с радостью встретит «Аллаха и пророков», а также Усаму бен Ладена и других «добрых друзей, которых вы несправедливо поубивали по всему миру».

Напомним, жертвами терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, произошедших 11 сентября 2001 года, стали около 3 тыс. человек. Среди них были граждане США и еще 91 страны.

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Теракты 11 сентября 2001 г. в США
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