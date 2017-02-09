«Проблемы «встреч с депутатами» на Дону нет в отличие от Санкт-Петербурга»

И. о. директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Антон Сериков о законопроекте, запрещающем депутатам Санкт-Петербурга устраивать встречи с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного

Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM



«Целесообразность подобного законопроекта можно объяснить только с точки зрения безопасности. Проблемы, связанные с социальным и политическим протестом, несмотря на определенную консолидацию российского общества в рамках так называемого «посткрымского консенсуса», остаются актуальными. А практика митинга в Санкт-Петербурге, который собрал несколько сотен человек под видом встречи с избирателями, продемонстрировало несовершенство законодательства в этой части», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

По его словам, для Ростовской области подобные проблемы не являются настолько актуальными, как для Санкт-Петербурга. Социологические исследования говорят о том, что протестный потенциал населения донского региона низкий: только 5−7% населения рассматривают возможность участвовать в подобных акциях.

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«В Ростовской области подобных прецедентов не было и нельзя сказать, что в них есть острая необходимость. Но, если следовать логике по предупреждению таких проявлений, то подобный законопроект может быть принят. Думаю, острую реакцию у жителей донского региона он не вызовет. Мне кажется, что нет большой проблемы депутату заранее предупреждать о своей встречи с избирателями на улице и получить для этого разрешение, тем более, если речь идет о вопросах безопасности», — считает эксперт.

Напомним, петербургский парламент в начале февраля принял в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам Санкт-Петербурга устраивать встречи с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного. А накануне, 8 февраля, документ был утвержден в окончательном чтении. Впредь народные избранники должны будут организовывать встречи в соответствии с нормами федерального закона о митингах. Проект закона был разработан и предложен после встречи граждан с депутатами, которая прошла в конце января на Марсовом поле в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ.

Тем временем, в Госдуме РФ разрабатывается еще один законопроект, касающийся «народных сходов». Его автор — депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») — намерен законодательно приравнять собрания граждан политической демонстрации. Поводом для этого послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания.

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