Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
Радио REGNUM
Москва, 9 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
- Спецслужбы Белоруссии проводят мероприятия рядом с Кремлем
- Президентом Сомали объявлен гражданин США
- Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
- Киев отменяет русское искусство
- В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
- Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается
- Международный паралимпийский комитет не собирается допускать российских паралимпийцев к ЧМ-2017
- России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 8 февраля
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