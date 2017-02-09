The Daily Beast разоблачает «коварного» Путина и Ле Пен

«Почему же создатель сайта WikiLeaks и его российские друзья так хотят помочь Ле Пен»

Париж, , 09:37 — REGNUM Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которую поддерживает Кремль, вероятнее всего, выиграет президентские выборы во Франции. Об этом пишет в статье для The Daily Beast Кристофер Дикки.

По мнению автора, президент Российской Федерации Владимир Путин, стремящийся ослабить ЕС и разрушить НАТО, использует все инструменты, включая разоблачения основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Почему же создатель сайта WikiLeaks и его российские друзья так хотят помочь Ле Пен?» — задается вопросом Дикки.

«Потому, что она, как и Трамп (президент США Дональд Трамп), хочет разрушить политическую систему страны и заменить ее чем-то большим, чем просто ностальгия, — своими дружками, полицией и Путиным», — считает журналист.

Дикки подчеркивает, что восхищающаяся Россией Ле Пен настаивает на том, что холодную войну развязали именно власти США, и всегда изображает «Путина жертвой всех возможных видов агрессии Запада».

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле — мае 2017 года.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.