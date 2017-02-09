В список номинантов на Нобелевскую премию мира попадут Трамп и Путин

Институт в Осло и центр во Франции сделали свои прогнозы на основании собственных данных

Осло, , 09:21 — REGNUM Номинантами на Нобелевскую премию мира в 2017 году могут стать президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает Russia Today со ссылкой на исследовательский институт мира в Осло и центр политических вопросов и иностранных дел Франции.

Институт в Осло и центр во Франции сделали свои прогнозы на основании собственных данных. На протяжении десяти лет исследовательский институт в Осло давал правильные прогнозы относительно лауреатов Нобелевской премии.

По мнению аналитиков организации, Путин и Трамп непременно станут номинантами, однако вряд ли получат премию мира — слишком много конкурентов. Также в возможный список номинантов попали Экономическое сообщество западноафриканских государств, Американский союз защиты гражданских свобод, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена и организация «Белые каски» (основатель — Раед аль-Салех).

Лауреат Нобелевской премии мира станет известен не ранее октября 2017 года, его назовет комиссия на специальном заседании. А вот список номинантов придется подождать — его опубликуют лишь спустя 50 лет.