В МИД Румынию назвали угрозой для РФ после размещения там ПРО США

Москва, , 09:12 — REGNUM Румыния, разместившая на своей территории американские ПРО, стала страной-форпостом, который представляет угрозу для безопасности России. Такая ситуация заметно осложнит взаимодействие и сотрудничество Москвы с Бухарестом, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Александр Боцан-Харченко, передает 9 февраля ТВЦ.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», — отметил он.

По мнению дипломата, решение властей Румынии направлено, в первую очередь, против российской стороны. Однако представитель МИД отметил, что, несмотря на вероятное осложнение отношений, нужно сохранить и использовать те возможности для сотрудничества, которые существуют на текущий момент.