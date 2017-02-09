Военные Индонезии приняли извинения от Австралии

Джакарта, , 08:29 — REGNUM Военные Индонезии заявили, что принимают извинения от командующего армией Австралии за оскорбление государственной идеологии Индонезии, которое вызвало размолвку между двумя странами. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении военных Индонезии, опубликованном после встречи главнокомандующего армией Австралии генерал-лейтенанта Ангуса Кэмбелла с его коллегой из Индонезии генералом Гатотом Нурмантио, утверждается, что инцидент исчерпан.

Напомним, в начале января военные Индонезии частично приостановили сотрудничество со своими коллегами из Австралии. Причиной тому стало недовольство индонезийских военных по поводу оскорбительных материалов о государственной идеологии Индонезии, обнаруженных на австралийской базе.