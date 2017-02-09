Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель

Берлин, , 08:07 — REGNUM На обложке немецкой версии скандально известного издания Charlie Hebdo «сатирики» изобразили канцлера Германии Ангелу Меркель, которая держит отрубленную голову своего оппонента на выборах в Бундестаг, кандидата Мартина Шульца, пишет таблоид Bild.

Уточняется, что в руке карикатурная Меркель держит нож. Рядом с этой картинкой на обложке расположена другая картинка — из журнала Der Spiegel. На ней — карикатура американского президента Дональда Трампа, держащего в руке голову статуи Свободы. Рядом с этой картинкой написано: «Читатели Spiegel — вне себя».

Напомним, на обложке номера Der Spiegel от 4 февраля изображена карикатура на Трампа. Карикатуру осудила немецкая газета Die Welt, опубликовавшая в ответ статью под названием «Обложка Spiegel обесценивает журналистику».

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. По опросам общественного мнения, Меркель сохранит за собой пост канцлера. 24 января руководство Социал-демократической партии Германии приняло решение выдвинуть Шульца кандидатом на федеральные выборы.

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