Путин в мае приедет в Пекин на форум «Шелкового пути»

Ранее МИД Китая сообщил, что участие в саммите подтвердили лидеры более 20 государств

Пекин, , 08:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в мае совместит рабочий визит в Китай с участием в форуме «Шелкового пути», который пройдет в Пекине. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Путин получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер в ходе саммита «Один пояс, один путь» собирается участвовать в дискуссиях по повестке дня.

Форум пройдет в Пекине 14−15 мая. Ранее МИД Китая сообщил, что участие в саммите подтвердили лидеры более 20 государств.

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