Верховный судья Гватемалы арестован по подозрению в коррупции
Обвиняемая вину не признает
Гватемала, 9 февраля 2017, 07:48 — REGNUM Судья Верховного суда Гватемалы Бланка Сталлинг была арестована по обвинению в коррупции, говорится в заявлении прокуратуры. Об этом сообщает Reuters.Сталлинг была арестована во время прогулки по столице страны после обыска в ее доме.
Конгресс Гватемалы снял с нее иммунитет еще на прошлой неделе, после того как она была обвинена в попытке оказания давления на нижестоящих судей в деле о мошенничестве ее сына. Судья заявила журналистам о своей невиновности.
Напомним, для Гватемалы крупные коррупционные скандалы не редкость. Так, в 2015 году прокуратура страны обвинила президента Переса Молину в участии в контрабанде и взяточничестве. В итоге президент подал в отставку и был посажен в тюрьму.
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