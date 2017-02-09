Верховный судья Гватемалы арестован по подозрению в коррупции

Гватемала, , 07:48 — REGNUM Судья Верховного суда Гватемалы Бланка Сталлинг была арестована по обвинению в коррупции, говорится в заявлении прокуратуры. Об этом сообщает Reuters.Сталлинг была арестована во время прогулки по столице страны после обыска в ее доме.

Конгресс Гватемалы снял с нее иммунитет еще на прошлой неделе, после того как она была обвинена в попытке оказания давления на нижестоящих судей в деле о мошенничестве ее сына. Судья заявила журналистам о своей невиновности.

Напомним, для Гватемалы крупные коррупционные скандалы не редкость. Так, в 2015 году прокуратура страны обвинила президента Переса Молину в участии в контрабанде и взяточничестве. В итоге президент подал в отставку и был посажен в тюрьму.