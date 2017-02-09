Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Американские СМИ опубликовали письмо, которое в 2015 году написал Халид Шейх Мохаммед, считающийся организатором терактов 11 сентября 2001 года. В своём послании террорист обращается к 44-му президенту США Бараку Обаме, пишет газета The Miami Herald.

Отмечается, что когда Мохаммед написал послание, администрация тюрьмы отказалась пересылать его Обаме. Через несколько месяцев адвокат Мохаммеда обратился в суд с просьбой разрешить переслать письмо, поскольку у осуждённого есть право обращаться к президенту.

Суд решил вопрос в пользу Мохаммеда спустя ещё год. В газету письмо попало в результате официального запроса издания — после установленной судом отсрочки.

Уточняется, что письмо содержит 18 страниц, выдержки из которых приводятся в газете. Мохаммед выражает своё недовольство Обамой и называет его в послании «головой змеи».

«На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе», — пишет Мохаммед.

Изучившие послание адвокаты пояснили, что Мохаммед начал писать его в 2014 году, когда Израиль проводил операцию в секторе Газа.

Мохаммед подчёркивает вину Вашингтона в событиях 11 сентября. По его словам, войну начали не исламисты, её истоки — в политике самих США.

«Это сделали вы сами и ваши диктаторы в нашей стране», — написал Мохаммед.

Мохаммед подчеркнул, что не ждёт снисхождения от властей США. Он предположил, что его могут приговорить к смертной казни, но его этот приговор не пугает.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошли четыре теракта. Считается, что атаки провели члены террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Атака проводилась при помощи четырёх рейсовых пассажирских авиалайнеров, захваченных террористами.

Два самолёта разрушили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолёт террористы направили в здание Пентагона (Вашингтон), четвёртый упал в поле около боро Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате атак погибли 2977 человек.

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