КНДР способна произвести 60 ядерных боеголовок — СМИ

Запас плутония в КНДР оценивается в 54 кг, высокообогащенного урана — в 758 кг

Сеул, , 07:37 — REGNUM Ресурсы, которыми располагает Северная Корея, позволят изготовить как минимум 60 ядерных боеголовок. Об этом пишет южнокорейская газета «Чунан Ильбо», ссылаясь на секретные данные разведок США и Южной Кореи.

Согласно этим сведениям, количество высокообогащенного урана в КНДР намного больше, чем ранее предполагали специалисты — в конце минувшего года в стране имелось 758 кг ядерного материала. Запас плутония в КНДР оценивается в 54 кг. Отмечается, что ранее две разведки не давали таких точных данных.

Такой объем ресурсов свидетельствует о существовании еще одного ядерного центра в КНДР, помимо того, что расположен в Йонбёне, заключает издание. Второй центр, вероятно, также находится в западной провинции Пхенан-Пукто, однако расположен вблизи города Кусон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года официальные представители США заявили о подготовке Пхеньяна к новым испытаниям баллистической ракеты. На территории страны было зафиксировано перемещение двух мобильных ракетных комплексов.

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