Трамп поздравил граждан Китая с новым годом

В новом году по восточному календарю президент США пожелал китайскому народу процветания

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своем письме председателю Китая Си Цзиньпину поздравил граждан КНР с китайским новым годом и выразил надежду на конструктивное сотрудничество с властями страны, сообщал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, в письме Трамп выразил благодарность Си Цзиньпину за поздравительное послание по случаю инаугурации. В новом году по восточному календарю президент США пожелал китайскому народу процветания.

Напомним, что 22 декабря избранный глава США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить на пост руководителя Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста и сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию со стороны китайских СМИ.

Например, China Daily писало, что в связи с этим назначением «становится не до смеха». Также отмечалось, что назначение ярого противника Китая на столь высокий пост может закончиться конфликтом США и КНР. Об этом писало издание Global Times.