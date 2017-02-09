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Утвержден новый генпрокурор США

Политика
«За назначение Сешнса на должность генпрокурора проголосовали 52 сенатора»

Вашингтон, 9 февраля 2017, 07:33 — REGNUM  Сенат США утвердил на должность министра юстиции и генерального прокурора страны сенатора-республиканца от штата Алабама Джеффа Сешнса. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, телерадиокомпания ВВС.

«За назначение Сешнса на должность генпрокурора проголосовали 52 сенатора, против — 47», — говорится в сообщении.

Таким образом, Сешнс, возглавляющий в палате Сената два подкомитета — по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил), стал седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21.

8 февраля президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что демократы в Конгрессе США создают «помехи» для работы новой администрации, затягивая процедуры одобрения на государственные посты избранных кандидатов.

«Это позор, что полный состав администрации до сих пор не на месте, это самая длинная такая задержка в истории нашей страны, — написал тогда американский лидер. — Помехи со стороны демократов!»

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