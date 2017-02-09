Пентагон не прояснил информацию по пуску ракет в Иране

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM В Пентагоне не стали комментировать сообщения СМИ о новом пуске баллистической ракеты в Иране, пишет «Российская газета».

По словам представителя военного ведомства Кристофера Шервудса, дополнительной информации по этому вопросу у Пентагона нет. Он добавил, что позиция Вашингтона заключается в продолжении противостояния попыткам Ирана поддержать терроризм.

Вашингтон также не исключает введение новых санкций в случае дестабилизирующих действий Тегерана в регионе, нарушениях прав человека. Пентагон намерен противостоять также программе разработки баллистических ракет.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник в США сообщил, что иранские военные осуществили новый запуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана. Был произведен запуск ракеты малой дальности Mersad класса «земля-воздух».

С этой же стартовой площадки в конце января был произведен запуск баллистической ракеты средней дальности, на который США отреагировали новыми санкциями. Тогда в черный список были внесены еще 13 граждан Ирана и 12 юрлиц.

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