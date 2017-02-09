Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине 2017 года

Москва, , 07:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся на этом посту с 2013 года, собирается посетить Россию в середине 2017 года. Об этом 9 февраля в ходе пресс-конференции заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.«Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года», — сообщил дипломат.Денисов отметил также, что за последние годы взаимодействие Москвы и Пекина на уровне первых лиц государств стало заметно активнее. Официальный визит Си Цзиньпина в Россию будет ответным по отношению к поездкам в Китай Владимира Путина.Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний визит Владимира Путина в Китай состоялся 25 июня 2016 года. Результатом поездки российского лидера стало заключение большого числа важных соглашений, предполагающих дальнейшее укрепление взаимодействия двух государств. Эта поездка стала для Путина 11-й по счету за время нахождения на посту главы государства.

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