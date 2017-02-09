Египетское ИГ* выпустило семь ракет по Израилю

Рамалла , , 07:16 — REGNUM Система противоракетной обороны Израиля перехватила ракеты, выпущенные из Египта — с территории Синайского полуострова. Ответственность за пуск ракет взяли на себя террористы египетской ячейки группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство Maan.

Террористы распространили заявление, в котором они заявили, что начали войну «против израильского врага». Они уточнили, что пустили семь ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целью атаки террористов был город Эйлат (юг Израиля). По информации из израильских источников никто не пострадал. Это второй обстрел за минувшие сутки.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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