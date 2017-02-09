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Правительство Бурятии отправлено в отставку

Политика
Первый зампредседателя правительства, шестеро заместителей, 14 министров теперь «и.о.»

Улан-Удэ, 9 февраля 2017, 06:20 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов своим указом объявил об отставке правительства региона с 8 февраля 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 февраля, в республиканском правительстве.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, правительство Бурятии будет выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Добавим, приставка «и.о.» теперь у первого зампредседателя правительства, шестерых заместителей, 14 министров.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о том, что уходит в отставку и не намерен идти на третий срок. Президент России Владимир Путин принял отставку Наговицына и назначил врио главы региона 40-летнего заместителя министра транспорта РФ Алексея Цыденова. 8 февраля он прибыл в Бурятию и был представлен депутатам Народного хурала, правительству региона, общественности.

Выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя

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