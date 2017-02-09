Войска ЭКОВАС не намерены уходить из Гамбии

Банжул, , 05:07 — REGNUM Новый президент Гамбии Адама Барроу продлил на три месяца пребывание в стране иностранных войск, благодаря которым он пришел к власти, передает Reuters 9 февраля.

«Президент Барроу рад сообщить широкой общественности, что миссия ЭКОВАС интегрирована систему безопасности страны… Мандат резервных сил продлен на три месяца», — говорится в заявлении президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Барроу, победивший на выборах своего соперника, «вечного» главу Гамбии Яхья Джамме, до инаугурации находился в Сенегале — Джамме отказался признавать результат выборов и заявил, что «передаст власть только Аллаху».

Переговоры ни к чему не привели. 19 января для установления «законности и демократии» в Гамбию были введены войска регионального блока ЭКОВАС, после чего Джамме согласился согласился на отставку и отъезд из страны.

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