ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля

Несколько ракет были выпущены вечером 8 февраля с Синайского полуострова в сторону города Эйлат на юге Израиля

Каир, , 05:02 — REGNUM Египетская ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за обстрел Израиля с территории Синайского полуострова, сообщает палестинское агентство Maan.

В заявлении, распространённом террористами, указывается, что по израильской территории было выпущено семь ракет. Экстремисты заявляют о начале «войны против израильского врага».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили о перехвате системой ПРО несколько ракет, запущенных с Синайского полуострова. Целью атаки являлся город Эйлат на юге Израиля, информации о пострадавших не поступало.

Обстрел является вторым за сутки — предыдущий инцидент произошел в районе Голанских высот.

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