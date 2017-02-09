Министры Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы соберутся против Трампа

Мехико, , 04:53 — REGNUM Главы МИД Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы встретятся в Мехико, чтобы обсудить совместные действия против ужесточения иммиграционной политики, которое вводит президент США Дональд Трамп, передает Reuters 9 февраля.

По информации, которую сообщил посол Гондураса в Мексике Алден Ривера, встреча министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая и его коллег из Центральной Америки состоится на следующей неделе.

Тем не менее, есть возможность, что встреча вовсе не будет направлена «против» Трампа. Ранее сегодня стало известно, что Мексику «в ближайшие недели» намерен посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон — возможно, речь идет о совместной встрече глав внешнеполитических ведомств.

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