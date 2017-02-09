Канаде стало неспокойно из-за Израиля
Оттава, 9 февраля 2017, 04:39 — REGNUM Канада «обеспокоена» планами Израиля по строительству на территории Палестины, передает Reuters 9 февраля.
«Канада очень обеспокоена … Мы хотим подчеркнуть, что расширение поселений (Израиля на территории Палестины — прим. ИА REGNUM ) является незаконным в соответствии с международным правом», — сообщила журналистам глава МИД Канады Кристиа Фриланд.
По словам Фриланд, Канада призывает «все стороны» не делать односторонних шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирное урегулирование в Палестине.
Как сообщало ИА REGNUM, вчера кнессет одобрил план правительства Биньямина Нетаньяху по строительству более шести тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. «Поселенческая активность» Израиля противоречит принятой в декабре резолюции СБ ООН.
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