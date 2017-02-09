Военные России и США обсудили безопасность полётов в Сирии

Москва, , 04:33 — REGNUM Участники рабочей группы высокого уровня России и США 8 февраля обсудили выполнение Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в ходе состоявшейся видеоконференции российская и американская стороны обменялись оценками выполнения достигнутых договоренностей и провели «анализ отдельных элементов взаимодействия, способствующих разрешению потенциальных конфликтных ситуаций».

«Было констатировано отсутствие каких-либо существенных инцидентов в связи с применением авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии, а также эффективность и надежность существующих каналов связи», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов по реализации положений меморандума.

Напомним, Россия начала свою военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. До этого в стране более года работала авиация США и их сателлитов, однако заметных успехов в борьбе с терроризмом они не достигли. После появления в небе над Сирией российских ВКС встал вопрос о безопасности полётов и предупреждения инцидентов между ВКС России и ВВС США.

В октябре 2015 года стороны закючили Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.