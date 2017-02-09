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ЕС не намерен вести трехсторонние переговоры с Молдавией и РФ о торговле

Политика
Против этой идеи выступают и реальные власти Молдавии

Кишинёв, 9 февраля 2017, 04:18 — REGNUM  Руководства Евросоюза без энтузиазма отреагировало на предложение президента Молдавии Игоря Додона начать переговоры в трехстороннем формате ЕС-Молдавия-Россия о торгово-экономическом сотрудничестве Молдавии. Как сообщил Додон, озвучивший эту инициативу в ходе своего официального визита в Брюссель, «европейским партнерам эта идея не очень нравится».

«Они говорят, что у них есть не очень положительный опыт таких переговоров с другими странами, с Украиной, — приводит слова Додона «Спутник-Молдова». — Я выразил мнение, что мы в любом случае к этому вернемся, если не в этом году, то в следующем, после парламентских выборов, наверняка. Но для нас важно, чтобы мы побыстрее начали эти переговоры, чтобы полноценно вернуться на российский рынок».

ИА REGNUM напоминает, что ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип заявили, что выступают против переговоров в трехстороннем формате с Россией и ЕС о торговле.

При этом именно в компетенции правительства и парламента находятся практические вопросы реализации внешней политики, экономического и политического взаимодействия с ЕС.

Полномочия президента в Молдавии являются чисто представительскими и церемониальными, а реальная власть находится в руках лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который контролирует правительство и парламентское большинство и декларирует «проевропейский» курс.

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