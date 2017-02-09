Бюро НАТО откроется в Молдавии вопреки Додону

Офис возглавит Кристина Балейшите, которая ранее была замглавы Бюро связи НАТО в Грузии

Кишинёв, , 04:11 — REGNUM Бюро связи НАТО в Кишиневе откроется в марте этого года, а возглавит офис уроженка Литвы Кристина Балейшите, которая ранее занимала пост заместителя главы Бюро связи НАТО в Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Молдавии.

«Остальные сотрудники будут гражданскими, военные не предусмотрены, поскольку это будет дипломатическая миссия», — отметили в Кабмине.

Соглашение о создании Бюро связи НАТО в Молдавии было подписано 29 ноября 2016 года в Брюсселе. Президент Молдавии Игорь Додон позже обещал добиться отмены решения об открытии дипмиссии НАТО в Кишиневе.

В очередной раз Додон поднял эту тему на состоявшейся 7 февраля в Брюсселе встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер, предложив НАТО «не торопиться» с этим шагом. В свою очередь Геттемюллер заявила, что офис связи НАТО является не военной базой, а дипмиссией, и такие офисы действуют на Украине, в Грузии и в России.

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