Правительство Германии боится «русской пропаганды»

Берлин, , 04:00 — REGNUM Правительство Германии опасается, что «русская пропаганда» может оказать влияние на результат выборов в бундестаг, несмотря на то, что не может подтвердить данное утверждение докладом спецслужб, передает Associated Press 9 февраля.

Накануне крупнейшая ежедневная газета ФРГ Süddeutsche Zeitung сообщила, что правительство отменило публикацию 50-страничного досье разведки из-за отсутствия в нем доказательств намерений Москвы вести «пропагандистскую кампанию» во время выборов в Германии.

Пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер отказалась подтвердить эти сообщения — по ее словам досье не опубликовано из-за содержащейся в нем секретной информации. Тем не менее, правительство продолжает считать опасным потенциальное «влияние Москвы».

«В целом можно сказать, что мы видим тенденциозность в русских средствах массовой информации… — считает Деммер. — Мы можем также предположить, что публикации не являются спонтанными или случайными».

Доказательства деструктивного влияния «русской пропаганды» не смог предъявить также и руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Ханс Георг Маассен. Однако руководитель спецслужбы отметил, что у Германии есть подозрение о «русском кибершпионаже», хотя его источник и сложно отследить, а также информация о «традиционном шпионаже» России в Германии.

«Мы видим, что старые инструменты КГБ все еще используются Россией: дезинформация, внедрение, вербовка агентов», — сообщил Маассен в интервью журналистам.

Напомним, «русские кибератаки» и «русская пропаганда» назывались высшими должностными лицами США, в том числе бывшим президентом Бараком Обамой, одной из главных причин поражения Демократической партии на выборах в ноябре 2016 года. Похоже, европейские политики тоже склонны видеть в электоральном недовольстве своих граждан исключительно «руку Москвы».

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