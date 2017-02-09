Сенат США утвердил Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Сенат США утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора — главы Министерства юстиции США, передает агентство Reuters.

В ходе голосования данное решение поддержали 52 сенатора, 47 высказались против.

70-летний Джефф Сешнс с 1996 года избирается сенатором от Республиканской партии от штата Алабама. Сешнс, входивший в сенатский комитет по юридическим делам, стал одним из первых политиков, выразивших поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу в ходе его предвыборной кампании.

Джефф Сешнс известен своей жесткой позицией по вопросам контроля над иммиграцией.