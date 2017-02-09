СМИ: Иран провёл испытания ещё одной баллистической ракеты

Ракета малой дальности Mersad была выпущена со стартовой площадки восточнее Тегерана

Тегеран, , 03:34 — REGNUM Иранские военные осуществили новый запуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации источника, речь идёт о ракете малой дальности Mersad класса «земля-воздух». Предположительно, ракета пролетела расстояние в 35 миль (около 59 км).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января с этой же стартовой площадки в Иран был осуществлён запуск баллистической ракеты средней дальности.

США отреагировали на испытания ракеты новыми санкциями в отношении Ирана. В обновленный чёрный список попали ещё 13 граждан и 12 иранских юридических лиц, которых Вашингтон подозревает в поддержке терроризма. МИД Ирана пообещал ввести встречные санкции в отношении США.

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