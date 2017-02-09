«Коалиция» опровершает запрет наземных рейдов в Йемене для армии США

Сана, , 02:08 — REGNUM «Правительственная коалиция» Йемена заявляет, что не запрещала США наземных операций против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полуострове, передает Associated Press 9 февраля.

«Йемен продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами и продолжает выполнять все соглашения», — сообщил Абдул Малик аль-Мехлафи, представитель «президента в изгнании» Абд Раббо Мансура Хади.

Тем не менее, аль-Мехлафи добавил, что правительство «участвует в переговорах с администрацией США о последнем налете».

Также запрет был опровергнут представителем Пентагона Джефом Дэвисом.

«Мы не знаем о таком запрете… — сообщил Дэвис журналистам. — Правительство Йемена под руководством президента Хади всегда было сильным партнером в борьбе с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ), мы продолжаем тесно координировать наши действия».

Напомним, днем ранее в американских СМИ появилась информация о «неофициальном» запрете на проведение наземных операций в Йемене со стороны «правительственной коалиции» президента Хади. Причиной якобы стал рейд военных США в центральном Йемене 28 января, в результате которого погибли женщины и дети.

Соединенные Штаты ведут в Йемене войну против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в основном силами ВВС, а также оказывают консультативную и материально-техническую поддержку своим союзникам — Саудовской Аравии, поддерживающей «правительственную коалицию» президента Хади.

«Правительственная коалиция», в свою очередь, ведет в Йемене борьбу с Верховным Политическим Советом Йемена в Сане, который поддерживают хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии и, как считается, Иран.

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