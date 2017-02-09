Израиль заявляет о ракетном обстреле с территории Египта

Иерусалим, Израиль, , 01:41 — REGNUM Израильские военные сообщили, что система ПРО перехватила несколько ракет, запущенных с территории египетского Синайского полуострова, передает Associated Press 9 февраля.

Целью атаки являлся город Эйлат на юге Израиля. Ответственными за обстрел военные называют синайских боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обстрел является вторым за сутки — предыдущий инцидент произошел в районе Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии — в ответ на танковый обстрел своей территории. По предварительной информации, жертв в результате взаимных обстрелов нет.

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