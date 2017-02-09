Граждане Румынии снова протестуют

На улицы Бухареста девятый день подряд выходят тысячи человек

Бухарест, , 01:10 — REGNUM Массовый протест в Румынии продолжается — несмотря на снег и холод, на улицы Бухареста девятый день подряд выходят тысячи человек, передает Associated Press 8 февраля.

Сообщается, что к протестующим, выступающим за отставку правительства, вчера вечером вышел президент Клаус Йоханнис. Пока номинальный глава государства беседовал с гражданами, его помощники раздавали участникам демонстрации горячий чай. Ранее Йоханис уже общался с протестующими — 7 февраля президент обещал участникам митинга в Бухаресте инициировать в стране референдум по вопросам борьбы с коррупцией.

Также вчера стало известно, что правительство преодолело вотум недоверия в парламенте, где у правящей левоцентристской партии, к которой принадлежит премьер-министр Сорин Гриндяну, есть большинство.

Напомним, протест в Румынии начался 1 февраля, из-за спорного указа правительства о декриминализации «мелких» коррупционных преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тыс. леев ($47,8 тыс.). Граждане Румынии, для многих из которых 200 тыс. леев — далеко не «мелкая» сумма, вышли на массовые демонстрации по всей стране, число участников которых составило до 500 тыс. человек.

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