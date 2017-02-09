Президентом Сомали объявлен гражданин США

Могадишо, , 00:53 — REGNUM Новым президентом Сомали объявлен Мохамед Абдуллахи Мохамед, бывший премьер-министр, гражданин США и Сомали, передает Associated Press 9 февраля.

Бывший премьер-министр сумел опередить 21 кандидата, в том числе действующего президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, считавшегося фаворитом гонки.

Сообщается, что в момент объявления победы Мохамеда по всей столице страны, Могадишо, началась «праздничная стрельба» в воздух. Несмотря на гражданство США и связи за рубежом, Мохаммад имеет репутацию честного человека и популярен как в армии, так и у простых граждан.

По словам аналитиков, знакомых с ситуацией, «самый некоррумпированный и наиболее популярный кандидат выиграл самые коррумпированные и недемократичные выборы в Сомали».

Но если «коррумпированность» и «недемократичность» выборов еще надо доказать, то, что они происходили в условиях чрезвычайно высокой террористической угрозы, — неоспоримый факт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне выборов, состоявшихся 8 февраля, в Могадишо были обстрелы и попытки терактов, приписываемые действующей в стране исламистской группировке «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В столице Сомали были введены усиленные военные патрули, само голосование проходило на охраняемой военной базе ВВС страны.

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