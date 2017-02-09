Израиль взял ответственность за обстрел Сирии
Иерусалим, Израиль, 9 февраля 2017, 00:31 — REGNUM Израильские военные сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии, сообщает Associated Press 9 февраля.
По информации, которую сообщили сами военные, ими был атакован «пост, принадлежащий сирийскому режиму» — якобы в ответ на танковый обстрел территории Израиля, в районе Голанских высот.
Информации о жертвах среди израильских или сирийских военных в результате обмена ударами не поступало.
Напомним, Израиль не в первый раз наносит удар по территории Сирийской Арабской Республики. Так, 13 января представители сирийской армии сообщили, что ВВС Израиля обстреляли военно-воздушную базы в районе Эль-Мезза в Сирии — разорвавшиеся снаряды вызвали пожар, уничтожен склад боеприпасов.
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