Израиль взял ответственность за обстрел Сирии

Израиль не в первый раз наносит удар по территории Сирийской Арабской Республики

Иерусалим, Израиль, , 00:31 — REGNUM Израильские военные сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии, сообщает Associated Press 9 февраля.

По информации, которую сообщили сами военные, ими был атакован «пост, принадлежащий сирийскому режиму» — якобы в ответ на танковый обстрел территории Израиля, в районе Голанских высот.

Информации о жертвах среди израильских или сирийских военных в результате обмена ударами не поступало.

Напомним, Израиль не в первый раз наносит удар по территории Сирийской Арабской Республики. Так, 13 января представители сирийской армии сообщили, что ВВС Израиля обстреляли военно-воздушную базы в районе Эль-Мезза в Сирии — разорвавшиеся снаряды вызвали пожар, уничтожен склад боеприпасов.

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