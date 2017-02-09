Николас Мадуро призывает оппозицию к диалогу

И создает в стране сеть Домов мира

Каракас, , 00:20 — REGNUM «Венесуэла продвигает Великую миссию социалистической справедливости с целью достижения мира, национальной стабильности и взаимопонимания между ветвями власти», сообщает Prensa Latina.

Во время церемонии открытия судебного года в штаб-квартире Верховного трибунала юстиции (TSJ) президент Николас Мадуро подчеркнул, что цель новой миссии — поиск альянса между судебной, исполнительной и законодательной ветвями властями», комментирует AVN.

«Правительство будет твердо стоять на призыве к мирным переговорам с секторами политической оппозиции и, как ожидается, это даёт положительные результаты», уверен Николас Мадуро.

Также венесуэльский лидер заявил, что в стране будет создаваться сеть Домов мира.

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