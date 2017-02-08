Борис Джонсон до 2016 года имел гражданство США

Глава МИД Великобритании родился в Нью-Йорке в 1964 году

Лондон, , 23:26 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США в 2016 году, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, свидетельство об этом внесено в списки американского министерства финансов, куда вносятся все, кто отказался от вида на жительство или от гражданства США.

Сообщается, что еще в 2015 году Джонсон платил налоги с продажи своего лондонского дома в казну США.

Напомним, Борис Джонсон родился в Нью-Йорке в 1964 году и вместе с британским гражданством имел и гражданство США.

Сам Джонсон пока не никак не комментировал сообщения о своем отказе от американского гражданства.

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