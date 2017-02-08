«Россию называют «бензоколонкой» те, кто боятся конкурировать с нами»

Москва, , 23:12 — REGNUM Приход в Белый дом новой администрации вселил в Россию надежду на то, что с ослаблением давления Вашингтона ряд европейский стран станет активнее добиваться смягчения санкций против Москвы. И Венгрии в этом, как показали итоги визита в Будапешт президента Российской Федерации Владимира Путина, отводится не последняя роль. «Позиция Венгрии состоит в том, что санкции бесполезны, — пояснил министр иностранных дел Петер Сийярто. — Мы выступаем за их снятие не потому, что лоббируем интересы России, а из-за интересов самой Венгрии», комментирует Euronews.

Как повлияло охлаждение отношений с Западом на ситуацию в России? Каким стало российское общество? На эти вопросы специально для ИА REGNUM отвечает юрист, председатель Всероссийской «Партии свободных граждан» Александр Зорин. «Главное, что есть у нас сегодня, — это внутренняя консолидация. И охлаждение отношений с Западом, всплеск антироссийской риторики немало этому способствовали. Это важно, потому что, осознавая свою внутреннюю сплоченность, мы, сто сорок шесть с половиной миллионов человек, способны доказать всему миру, что мы — сильная, целеустремлённая нация, готовая соперничать с самыми развитыми странами мира. Те, кто называет Россию бензоколонкой, мне кажется, как раз и боятся этого соперничества».

Много сейчас говорится и о развитии человеческого капитала, что Александр Зорин тоже считает важным: «Здесь и вопросы образования, и здравоохранения, и эффективного использования труда. Думаю, даже не в простых экономических условиях правительство могло бы выделять больше денег на развитие начальной и высшей школы. От образования напрямую зависит развитие и состояние гражданского общества. Сейчас в нашей стране уже выросло поколение, родившееся в России. Они готовы работать здесь, уже не мечтают уехать из России, как их предшественники. России нужны сейчас новые герои. Прежде всего, созидатели. Наша партия делает ставку именно на созидательные проекты, на волонтерское движение. Особенно в регионах. И это даст возможность не просто участвовать в выборах, что мы сделали в 2016 году, но и стать узнаваемой политической силой».

За последние два года российское общество приобрело новое качество И именно это обстоятельство будет влиять на дальнейший диалог с нашими зарубежными партнерами. В том числе на сроки слома санкционной стены. Итоги переговоров Путин и Орбана в Будапеште — лишь первый сигнал к переменам. Кризис в отношениях с Западом. повлиял и на очищение российского общества от отрицательных явлений. У низкой цены на нефть, безусловно, есть и плюсы. И один из них заключается в том, что государство, в условиях сокращения доходов, начинает считать каждую копейку, более пристально следит за расходованием средств, чего, в этом надо признаться, не было в «тучные» годы, уверен Зорин.

«Как юрист, не могу не отметить возросшую активность борьбы с коррупцией: И это тоже связано с преодолением кризисной ситуации. С очищением общества. Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что выступаю против звучащих иногда популистских предложений о введении высшей меры наказания за преступления коррупционной направленности, возвращения к опыту Советского Союза или методам борьбы, которые применяются, скажем, в Китае. Что касается, скажем, «феномена» Навального, к личности которой часто апеллируют на Западе как к некой панацее, то никакого феномена нет. Человек, уловивший лет шесть-семь назад настроения некоторых граждан, сегодня себя полностью дискредитировал. Доверия — ноль. Образ «борца с коррупцией» давно рассыпался, как карета, превратившаяся в тыкву», — отметил эксперт.

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