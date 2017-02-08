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Алиев поблагодарил Лукашенко за Лапшина

Политика
После того как Лапшина доставили в Азербайджан, в социальной сети Фейсбук была деактивирована страница блогера, которую после ареста вела его супруга
Александр Лукашенко награждается высшей наградой Азербайджана, орденом Гейдара Алиева
Иллюстрация: Пресс-служба президента Азербайджана
Александр Лукашенко награждается высшей наградой Азербайджана, орденом Гейдара Алиева

Баку, 8 февраля 2017, 23:10 — REGNUM  8 февраля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по инициативе азербайджанской стороны.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Алиев выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за «демонстрацию справедливой позиции и решительный шаг в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана».

Согласно сообщению, президент Азербайджана расценил данный шаг как «соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства».

«В ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии белорусско-азербайджанских двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит президента Лукашенко в Азербайджан, отметили успешное выполнение достигнутых в ходе визита договоренностей. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии наших связей в политической, экономической и других сферах», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко поблагодарил президента Ильхама Алиева за признательность.

За что Алиев благодарил Лукашенко

Как ранее писало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года во время визита в Азербайджан президент Белоруссии Александр Лукашенко был награждён орденом Гейдара Алиева, пообещав в свою очередь отработать высшую награду Азербайджана.

8 февраля министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с послом Российской Федерации в Баку ситуацию с Александром Лапшиным, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров сообщил, что МИД Азербайджана получил ноты протеста от российского и израильского посольств по вопросу блогера Лапшина.

«Буквально завтра-послезавтра консул России будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Препятствий здесь не вижу», — сказал министр иностранных дел Азербайджана.

Александр Лапшин является гражданином России, Израиля и Украины. Он был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Белоруссии о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана — публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствие необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

В апреле 2011 года и в октябре 2012 года Лапшин посещал Нагорный Карабах, об этих поездках написал в своем блоге, вследствие чего оказался в черном списке Азербайджана. Лапшин также выступал с критическими публикациями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

7 февраля блогера экстрадировали в Азербайджан. Между тем, после того как Лапшина доставили в Азербайджан, в социальной сети Фейсбук была деактивирована страница блогера, которую после ареста вела его супруга.

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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