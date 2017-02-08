Среда, 08 Февраля 2017 года
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В Нарьян-Маре выбрали нового мэра города

Политика
Впервые он назначался, а не выбирался путем всеобщего голосования

Нарьян-Мар, 8 февраля 2017, 22:57 — REGNUM  Состоялась внеочередная сессия горсовета, в повестке дня которой значился лишь один вопрос: «Об избрании главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Впервые за постсоветскую историю мэра выбирали не прямым голосованием горожан, а депутаты. Процедура избрания предусматривала несколько этапов: выдвижение, собеседование и в финале голосование на сессии.

Была создана конкурсная комиссия из десяти человек: пятеро — представители губернатора НАО, пятеро — депутаты горсовета.

Как сообщил на сессии председатель комиссии Михаил Васильев, было проведено семь заседаний конкурсной комиссии, на которых были рассмотрены документы кандидатов, заслушаны презентации претендентов.

6 января завершился прием документов от соискателей должности градоначальника. Таковых оказалось семь человек. Затем комиссия рассмотрела представленные ими документы и пришла к выводу, что четверо конкурсантов допустили в документах ошибки. Во второй отборочный тур тогда вышли: Олег Белак, Андрей Бережной и Александр Циварев. 30 января претенденты выступили перед членами комиссии с докладами. Наибольшее количество голосов набрали двое — Белак и Бережной. Их кандидатуры и были вынесены на 35-ю внеочередную сессию.

В числе приоритетов работы Белак назвал: решение вопроса расселения ветхого и аварийного жилья, уборку и утилизацию мусора, оптимизацию системы управления, работу с ТОСами.

Второй кандидат — Андрей Бережной обозначил схожие направления деятельности.

Итог: «за» Олега Белака проголосовали 13 депутатов, один против, один воздержался.

К исполнению своих обязанностей новый градоначальник сможет приступить после истечения срока полномочий действующего главы. Срок полномочий Татьяны Федоровой истекает 14 марта.

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