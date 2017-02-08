Колумбия: близка ли «эра мира»?

Богота, , 22:56 — REGNUM Правительство Колумбии и лидеры Армии национального освобождения (ELN) начали публичный диалог с целью заключения мирного договора.

Напомним, что 7 октября с.г. президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с руководством другой повстанческой организации FARC-EP (Революционные Вооруженные силы Колумбии — Армия народа». При этом народ Колумбии на референдуме проголосовал против этого мирного договора, что дало основание экспертам назвать этот мир «худым».

Как сообщает La Radio del Sur, эти переговоры должны направить страну в новую «эру мира». А присутствовавший на переговорах, которые проходят в пригороде эквадорской столицы, главы МИД Эквадора Гийом заявил, что его страна открывает свои двери для мирных переговоров. «Мир в Колумбии — это мир в Эквадоре, мир в нашем регионе», — подчеркнул Лонг.

Армия Национального освобождения — это колумбийская леворадикальная террористическая организация, созданная в 1964 году. Это вторая по численности повстанческая армия после Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии Народа (FARC-EP). Идеология Армии Национального освобождения основана на марксизме, геваризме и «теологии освобождения». ELN была основана в 1964 году группой студентов, вернувшихся со стажировки на Кубе, которые намеревалась импортировать в Колумбию революционную модель Острова свободы, писало ранее ИА REGNUM.

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