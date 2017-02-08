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Военные США назвали сроки окончания военной кампании против ИГИЛ — СМИ

Политика
К концу текущего месяца военные США должны подготовить план по разгрому боевиков
Пилоты ВВС США
PACAF
Пилоты ВВС США

Вашингтон, 8 февраля 2017, 22:29 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вытеснены из сирийского города Ракка и иракского Мосула через шесть месяцев, заявил генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает 8 февраля Reuters.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник ВВС Джон Дорриан подтвердил заявление Таунсенда.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп распорядился ускорить завершение военной кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К концу текущего месяца военные США должны подготовить план по разгрому боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского Мосула от террористов была начата в середине октября минувшего года. На текущий момент войсками Ирака отбита восточная часть города. Западный Мосул с 750 тысячами жителей пока остается под контролем экстремистов. В ночь на 8 февраля прошли телефонные переговоры между Трампом и президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран договорились о совместной операции против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывающихся в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции объявил о готовящейся операции в Ракке

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«Исламское государство»
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