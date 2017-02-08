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«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»

Политика
Президент Аргентины Маурисио Макри находится с официальным визитом в Бразилии
Уличный арт
Rod Waddington
Уличный арт

Буэнос-Айрес, 8 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  Президент Аргентины Маурисио Макри посещает с официальным визитом Бразилию. Отметим, что это первый визит лидера иностранного государства в Бразилиа после импичмента Дилмы Руссефф. Кроме этого, он носит ответный характер, так как в октябре 2016 года президент Бразилии Мишел Темер совершил официальную поездку в Аргентину.

«Когда Бразилия чихает, Аргентина страдает воспалением легких», эту фразу используют все аргентинские аналитики, а теперь ее произнес даже сам Макри. Именно это и происходило в последние годы. Бразильский кризис отрицательно сказывается на Аргентине, прежде всего, на ее промышленности, и в особенности на автомобилестроении, в значительной степени развивающемся за счет экспорта продукции в Бразилию, чье население в 200 миллионов человек в пять раз превосходит аргентинский рынок. За последние годы экспорт в Бразилию резко сократился», комментирует El Pais (перевод ИноСМИ).

В ходе переговоров президент Бразилии Мишел Темер подчеркнул общность интересов двух стран. И то, что в нынешней международной ситуации, отмеченной «неопределенностью», Аргентина и Бразилия должны демонстрировать тесное сотрудничество и интеграцию, комментирует La Nacion. Маурисио Макри, в свою очередь, призвал к тому, чтобы Аргентина и Бразилия стали «союзниками века».

Отметим, что Маурисио Макри был преданным союзником Барака Обамы и в ходе выборной кампании в США активно поддерживал Хиллари Клинтон. Личные отношения Маурисо Макри и Дональда Трампа тянутся с начала 90-х годов прошлого века. Тогда Трамп, пользуясь тем, что является гражданином США, отсудил у Макри недвижимость на Манхэттене, которая принадлежала отцу нынешнего президента Аргентины. Однако, как и полагается главе государства, Маурисио Макри заявил: «Я поздравляю Дональда Трампа с триумфальной победой и надеюсь, что мы сможем работать вместе на благо наших народов», сообщало ранее ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: У президента Аргентины — личный бизнес-конфликт с Дональдом Трампом

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