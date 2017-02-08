Самый богатый депутат Госдумы решил стать банкротом для получения рассрочки

Речь идет о его долгах по налогам, которых накопилось больше 100 миллионов рублей

Архангельск, , 21:58 — REGNUM Сегодня стало известно, что арбитражный суд Архангельской области отложил рассмотрение дела о признании банкротом Андрея Палкина. В сентябре этого года он был избран депутатом Государственной думы от Архангельской области. При подаче декларации о доходах выяснилось, что Палкин самый богатый депутат нового созыва. В его собственности оказалось несколько десятков квартир, земельные участки и так далее.

Сейчас Андрею Палкину дали месяц, чтобы собрать все документы, необходимые для официального банкротства. Например, в объяснении отказа Арбитражного суда в признании банкротства указывается нарушение процедур — должник обязан направить копии заявления должника конкурсным кредиторам, в числе которых указывается ПАО «МРСК Северо-Запад». В итоге заявителю (Палкину) предложено до 6 марта 2017 года устранить указанные недочеты, после чего дело о банкротстве получит движение.

Также ранее сообщалось, что депутат Госдумы имеет большую задолженность перед налоговой инспекцией.

Сам депутат рассказал на своей странице в соцсети, почему он принял такое решение.

«Я действительно подал заявление о признании меня банкротом для того, чтобы получить рассрочку по уплате налогов с реализованного имущества, — написал Андрей Палкин в своем аккаунте. — В соответствии с законом, я в течении месяца после избрания меня в Государственную думу должен реализовать имущество, которого у меня было на полтора миллиарда рублей. В основном это квартиры. Что я и сделал. Основную часть имущества — то есть квартир, я продал людям со значительной рассрочкой — от 5 до 15 лет. Естественно, что с проданного имущества — этих самых реализованных в рассрочку квартир — я должен заплатить налоги. Это около ста миллионов рублей. Но у меня таких денег нет и быть не может, поскольку, повторюсь, я продал квартиры простым, небогатым людям именно в рассрочку, и причём значительную. Несмотря на данные мне в Москве разъяснения о снятии претензий, налоговая начала массово подавать иски, требуя немедленной уплаты 100-миллионных налогов. И мне ничего не осталось делать, как подать заявление о признании меня банкротом как физического лица. Сделан этот вынужденный шаг был только для того, чтобы получить рассрочку по налоговым платежам, которую я, естественно, теперь получу. Повторюсь, что я не уклоняюсь от уплаты налогов, я лишь предпринял шаги, чтобы получить рассрочку, поскольку требуемой суммой не располагаю потому, что реализовал имущество (квартиры) в рассрочку».

Также депутат добавил, что не видит в этой ситуации «повода для сарказма».

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