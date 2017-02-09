Екатерина Стащенюк, , 10:01 — REGNUM

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которого уже без преувеличения можно считать ветераном борьбы за власть в РФ, будет участвовать в президентской гонке 2018 года. Первый форум доверенных лиц, состоявшийся 4 февраля в Москве, дал старт президентской кампании политика. Участие в форуме приняла молодёжь из 30 регионов страны, которых члены партии считают самой мощной электоральной силой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы — молодые люди, граждане России — не хотим ни крови, ни революции, ни гражданской войны, ни войн с другими странами. Мы верим, что России время сойти с этого пути. Мы всего сможем добиться своими собственными руками, умом и талантом, мирно и законно, эволюционным путем», — с таким заявлением выступили на форуме представители партии.

Провал на выборах в Госдуму

Стоит отметить, что, хотя осенью 2016 года «Яблоко» и выбыло из борьбы за места в Государственной думе, сам факт участия в гонке оппозиционной партии вызвал резонанс и реакцию в обществе. «В «Яблоке» тогда объединились такие люди, как Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Галина Ширшина, то есть это была такая широкая демократическая коалиция, которая, конечно, рассчитывала побороться за места в Госдуме», — заявил пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев. «Однако, — заметил он, — из-за низкой явки, вызванной переносом кампании на лето и выборов на сентябрь, а также ввиду низкой популярности идей оппозиции партия проиграла».

Слабая позиция у оппозиции

Принципиальным отличием же президентских выборов является высокая явка населения на участки: люди понимают, что в современной России от решения главы государства зависит практически все. Уже в 2011 году, перед предыдущими парламентскими выборами и накануне выборов в президенты 2012 года, «Яблоко», по словам Яковлева, заявляло о выдвижении кандидата в президенты от оппозиции, чтобы, «так сказать, была конкуренция у Путина». Но не было у лидеров протеста ни политического содержания, ни политических требований: столпотворение на Болотной, хождение с шариками по бульварам, выступления Акунина, Быкова, Парфенова, — все это носило неформальный, политически слабый характер.

Свистком, с помощью которого был выпущен пар, стал олигарх Михаил Прохоров, который получил второе место в президентской гонке 2012 года по Москве: у него было около 20%, после Путина. Люди посчитали, что, голосуя за него, показывают свое недовольство Путиным. Однако во время решения вопроса по Крыму партия Прохорова перешла в руки Рифата Шайхутдинова, а сам Прохоров со сцены исчез.

Бег с препятствиями

В то время «Яблоко» не смогло принять участие в выборах. Теперь может. Впервые об участии Явлинского в выборах 2018 года партия стала говорить в апреле 2015 года. Почему так рано? Потому что у партии нет ресурсов проводить кампанию в те 2−3 месяца, которые отводятся законом на кампанию. Так, по крайней мере, говорят в офисе «Яблока». Для начала требуется сбор подписей: 100 тысяч подписей в 40 регионах, то есть на один регион должно приходиться не больше 2,5 тысяч подписей. К вопросу о регионах. В отдаленных местах нашей страны Явлинского по крайней мере знают, в отличие от новых фигур, появляющихся в последнее время. Явлинский участвовал во всех дебатах на федеральных каналах, для того чтобы в глубинках его тоже увидели. Однако на общественно-политических ток-шоу оппозиция всегда в меньшинстве, высказывая непопулярную в этой среде точку зрения. «Они [оппозиционеры] не могут донести свою позицию, потому что их постоянно перебивают. Но, тем не менее, оппозицию в такие ток-шоу приглашают, можно иногда где-то что-то прокричать, но буквально прокричать. И рассчитывать на то, что таким образом можно получить своих сторонников, не приходится, но тем не менее мы в этом участвуем», — отметил пресс-секретарь.

Большие надежды «Яблоко» возлагает на интернет. По мнению Яковлева, это станет шагом в направлении привлечения на сторону партии молодежи, попыткой работать с молодым поколением, которое не так подсажено на телевидение, которое обитает в социальных сетях и получает альтернативные источники информации. Но эти каналы тоже весьма и весьма ограничены: интернет-пространство сегментировано, очень много фейковых новостей, заявлений.

Активно партия привлекает волонтеров, но, опять же, в регионах это сделать будет сложнее, потому что актив «Яблока» там гораздо меньше и люди не могут тратить свое свободное время, чтобы безвозмездно заниматься агитационной кампанией.

Еще одним разочарованием для партии станет то, что так называемые «малые дела», а именно: борьба с вырубками лесов, незаконной застройкой парковых территорий, отстаивание интересов малого бизнеса, политических заключенных, защита прав призывников, — большого электорального значения иметь не будут. «Или пример с уличной агитацией, с билбордами на дорогах: там мы тоже сталкиваемся с большими проблемами, потому что те фирмы, которые занимаются размещением рекламы, часто отказываются с нами сотрудничать, только потому что мы — оппозиционная партия», — с сожалением заключает Яковлев.

Суровая действительность

При всей стройности теории практические результаты не внушают оптимизма: эксперты-политологи выстраивают гораздо более грустные в отношении Явлинского прогнозы.

«Григорий Явлинский демонстрирует поразительную стабильность в принятии политических решений: рейтинг его с «завидным» постоянством низкий, но, поскольку партии жизненно необходимо иметь политического лидера, который может выставлять свою кандидатуру в президенты, Григорий Алексеевич продолжает придерживаться однажды разработанной тактики», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, низкий рейтинг лидера партии «Яблоко» обусловлен тем, что Явлинский является «правоверным» либералом. В свое время либерализация цен сыграла злую шутку с народом, и закрепленный за политиком статус либерала стал его политической кармой.

Более оптимистично высказался ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков: «Опыт парламентской кампании-2016 показал: там, где у «Яблока» были сильные позиции, более высокая явка, как правило, работала на эту партию. Возьмем, например, избирательный участок №338 в подмосковном Долгопрудном. Расположен он в фойе концертного зала знаменитого Московского физико-технического института и был зеркалом протеста образованных горожан. В 2016 году при очень высокой явке (86,5%) результат «Яблока» здесь вырос по сравнению с 2011 годом — с 21,3 до 36,5% голосов».

Это говорит о том, что при удачно проведенной кампании Григорий Явлинский, став кандидатом в президенты в 2018 году, мог бы получить даже большее число голосов, чем «Яблоко» в 2016 году. Однако, по мнению Нейжмакова, с результатом в процентах дела обстоят сложнее: на президентских выборах будет выше и явка лояльных властям избирателей.

Параллельно возникает вопрос, сможет ли Явлинский вообще стать зарегистрированным кандидатом в президенты. «В 2012 году, например, ему это не удалось. Если сможет, другой фактор риска для него — появление среди кандидатов нового лица, который сможет успешно работать с протестной средой в крупных городах», — заявил ИА REGNUM политолог.

Соглашаясь с Мухиным, Нейжмаков считает, что усталость от оппозиционных политиков «старой гвардии» у избирателя, безусловно, присутствует. Но, по мнению аналитика АПЭК, у Явлинского есть устойчивая группа сторонников, пусть и не столь значительная, как, например, у КПРФ. Более того, среди митингующих на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года именно Явлинский (по данным «Левада-центра») был самым популярным среди кандидатов, заявивших об участии в президентской гонке. Он пользовался поддержкой 29% опрошенных.

Напомним, Григорий Явлинский ранее дважды баллотировался на пост президента — в 1996 и 2000 годах.