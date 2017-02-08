«Власти Москвы маскируют проведение общественных слушаний»

Москва, , 21:54 — REGNUM В ответ на решение депутатов района Дорогомилово обратиться в межрайонную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности проведения публичных слушаний в прокуратуре решили, что депутаты превысили свои полномочия и потребовали изменить свое решение. Об этом муниципальный депутат района Дорогомилово Сергей Трифонов заявил 8 февраля в ходе заседания круглого стола «Эффективная стратегия участия в московских муниципальных выборах 2017 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Абсолютно анекдотическая ситуация. Они прицепились к чисто формальным моментам, в которых прокуроры может быть и правы. Может действительно нужно было оформлять это не как решение совета депутатов, а как обращение, но это настолько все вторично. Существу дела во всем двухстраничном ответе прокуратуры места так и не нашлось», — подчеркнул Трифонов.

Говоря о теме диалога между городской властью и обществом, депутат напомнил эпизод из личной практики, когда в одно и то же время, но в трех разных местах проводились слушания по застройке территории, вызвавшие противостояние. Причем местных жителей извещали только о встрече с главой управы по вопросам прошедшего отопительного сезона.

«Подведение итогов зимнего сезона — встреча, безусловно, важная, но ведь в это же время проводились слушания по еще трем скандальным проектам застройки. И на эти слушания многих жителей района просто не пускали. А когда я попросил охрану представиться, мне было сказано, что они не обязаны представляться, и единственное, чего мне удалось добиться, это чтобы меня пропустили в зал», — поделился впечатлениями об организации публичных слушаний муниципальный депутат.

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Не менее характерное пренебрежительное отношение к закону, по словам Трифонова, организаторы публичных слушаний демонстрируют также и тем, что залы вместо местных жителей, которые и должны быть участниками дискуссии с властями, на тему обустройства города. Залы заполняют неизвестные люди, никакого отношения к местным жителям не имеющие. Данные граждане по команде аплодируют, задают нужные вопросы, закрикивают неудобные для организаторов вопросы.

«У меня такое ощущение, что московская власть сделала ставку на подавление какой-либо активности, и подавление какого-либо диалога. И надо сказать, что значительная часть населения воспринимает исполнительную власть, как врага», — заключил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе круглого стола, посвященного предстоящим во второй половине 2017 года муниципальным выборам в Москве, муниципальные депутаты постарались донести до общественности свою озабоченность безапелляционными действиями московских чиновников.

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