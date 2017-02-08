США упростили процедуру передачи оружия Индии — СМИ

Нью-Дели, , 21:25 — REGNUM Власти США внесли изменения в законодательство в области экспортного контроля, которые должны упростить процедуру передачи Индии технологий двойного назначения и вооружений, сообщает 8 февраля The Hindu.

Новые изменения законодательства предусматривают «презумпцию согласия» для индийских компаний, которые желают импортировать в страну продукцию военного назначения из США, за исключением той продукции, которая связана с оружием массового уничтожения.

«Я рад видеть Индию в качестве «Основного оборонного партнера США», — сказал президент американо-индийского делового совета (USIBC) Мукеш Аги.

Напомним, Индия является одним из ключевых партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, все президенты США начиная с Билла Клинтона посещали страну с официальным визитом.

Индия является главным союзником США по сдерживанию политического и экономического роста Китая в регионе. Ожидается, что при президенте Дональде Трампе, жестко высказывающемся о Китае, стратегическое партнерство продолжится и укрепится.

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