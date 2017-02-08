Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству

Бухарест, , 21:21 — REGNUM Парламент Румынии 8 февраля отклонил вотум недоверия левоцентристскому правительству Сорина Гриндяну, инициированный оппозиционными силами — пропрезидентской Национал-либеральной партией и Союзом за спасение Румынии. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, за отставку Кабмина проголосовал 161 депутат при необходимых 233.

Поводом для инициирования вотума недоверия послужило принятое правительством в конце января решение об амнистии для осужденных за коррупцию. Это спровоцировало самые массовые за последние 25 лет антиправительственные выступления: на улицы Бухареста и других городом страны вышли около 600 тыс. человек.

Несмотря на отмену скандального постановления, уличные протесты в Румынии продолжаются. Вместе с тем, большинство в парламенте Румынии контролируется Социал-демократической партией, поэтому провал вотума недоверия правительству был ожидаемым.

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