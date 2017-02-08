Крымские татары требуют от ООН признать вхождение Крыма в РФ законным

Для Запада такой шаг неприемлем, так как означает пересмотр итогов холодной войны

Симферополь, , 21:17 — REGNUM Крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» направила в Организацию Объединенных Наций обращение с призывом признать воссоединение Крыма с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает телеканал RT.

В прошении крымских татар сказано, что произошедший на Украине государственный переворот стал серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма.

В связи с этим власти Крыма приняли единственно верное решение выйти из состава Украины и вернуться в состав России, проведя соответствующий референдум.

«Къырым бирлиги» призывает ООН признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации не противоречащим нормам международного права.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские татары вполне успешно интегрированы в правовое, экономическое и гуманитарное пространство России. «В Крыму нет напряжённости в межнациональных отношениях, как это было при Украине. Крымские татары, как и все крымчане, успешно интегрировались в правовое, экономическое, гуманитарное пространство России», — сказал Аксенов.