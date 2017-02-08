Военный Донбасс: ДНР обвинила ВСУ в минировании Авдеевского химзавода

Киев, , 21:11 — REGNUM



На Донетчине и Луганщине не стихают артобстрелы с применением крупнокалиберной артиллерии 122 и 152 мм, минометов, бронетехники и всего спектра стрелкового вооружения. Эту информацию 8 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются. Противник продолжает вести огневое воздействие по позициям ДНР в населенных пунктах: Доломитное, Горловка, Широкая Балка, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Ясное, Докучаевск, Новая Марьевка, Новоласпа, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Спартак и Донецк (район аэропорта).

«За прошедшие сутки ВСУ 775 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась шесть раз, минометы различного калибра 195 раз, БМП — 83 раза, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 492 раза… Потерь среди местного населения и в подразделениях ВС ДНР за прошедшие сутки не установлено», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что командование ВСУ продолжает наращивать группировку войск вдоль линии соприкосновения. «По данным нашей разведки, в зоне ответственности 501 батальона 36 обр МП, в районе населенного пункта Заможное, в 1 км от линии соприкосновения, противник разместил установки РСЗО «Град»… Также в районе н.п. Орловское противник проводит перегруппировку подразделений все того же батальона 36 бригады, перебрасывая часть подразделений в район Коминтерново», — сказал Басурин.

Кроме того, ДНР обвинила ВСУ в минировании Авдеевского коксохимического завода (г.Авдеевка, под контролем ВСУ). «Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода в Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт», — рассказал Басурин.

Спикер НМ ДНР считает, что украинское командование в очередной раз демонстрирует свою полную несостоятельность, возложив вопросы обеспечения подразделений ВСУ в зоне «АТО» на волонтерские движения. «Так, по данным разведки ВС ДНР, волонтеры из Швеции и Литвы поставили в 81 отдельную аэромобильную бригаду, дислоцирующуюся в населенном пункте Славянск, оптические приборы для стрелкового оружия, тепловизоры, а также маскировочные халаты на общую сумму 130 тыс. евро», — пояснил Басурин.

При этом он назвал убийство командира батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых террористическим актом. «Это — продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа. Предварительно установлено, что подрыв произошел в результате применения, вероятней всего, реактивного пехотного огнемета «Шмель». В республике усилены меры безопасности и введен план «Перехват». Жителям — проявлять спокойствие и не поддаваться панике. В случае выявления подозрительных лиц немедленно сообщать в экстренные службы МГБ, МВД и военной комендатуры. По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка. Обращаем внимание всего мирового сообщества — терроризм официального Киева — не что иное, как стремление всеми силами сорвать Минский процесс. Преступные власти Украины добиваются обострения ситуации в Донбассе наращиванием группировки», — считает Басурин.

Также в Народной милиции обвинили миссию ОБСЕ в нежелании выполнять свои функции и в бездействии при принятии мер по невыполнению украинской стороны Минских договоренностей. «Нами 4 февраля был подготовлен план нормализации обстановки в Донбассе, который включает в себя как отвод вооружений, так и создание зон без военных подразделений на одном из самых «горячих» участков. План включает в себя 5 пунктов: 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения. 2. Отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения. 3. Предоставление беспрепятственного доступа представителей миссии ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений. 4. Создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции с целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе населенных пунктов Ясиноватая и Авдеевка. 5. Запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон. Этот план прошел все согласования и был задокументирован и передан украинскому командованию для дальнейшей его ратификации. Однако украинская сторона данный документ просто отвергла и проигнорировала инициативу республики. Кроме этого, позиция первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга вызвала у нас, мягко сказать, непонимание, так как он отказался выступить посредником в переговорном процессе, просто проигнорировав нашу инициативу», — пожаловался Басурин.

Кроме того, сотрудник пресс-службы Управления НМ ДНР сообщает, что на Мариупольском направлении ВСУ создают ударную группу. «По ночам они обстреливают со всего: минометы, «копейки». Как стемнеет, после 6 вечера они начинают работать. По нам стреляют, дальше Безыменое, по Саханке ложат, там, где жилые массивы», — рассказал военнослужащий ДНР.

В свою очередь, спикер НМ ЛНР Марочко рассказал, что на Луганщине плохо подготовленный оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ разбил новый дорогостоящий дрон, с помощью которого проводилась разведка на линии соприкосновения в зоне «АТО».

«В украинской армии, оказывается, не все так хорошо, как демонстрируют командованию, что подтверждают данные нашей разведки. Так, установлено, что в 54-й бригаде ВСУ в связи с неудовлетворительной подготовкой пилота беспилотного летательного аппарата был разбит новый дорогой беспилотник, с помощью которого противник проводил разведку на линии соприкосновения», — уточнил Марочко.

По его словам, «использование беспилотных летательных аппаратов у линии боевого соприкосновения запрещено Минскими договоренностями». «Однако украинское командование продолжает их применение», — сказал Марочко.

Он сообщил, что подразделения ВСУ продолжают укреплять позиции вдоль всей линии боевого соприкосновения. «Выявлено занятие позиций подразделением Национальной гвардии Украины, прибывшим для усиления позиций 54-й бригады ВСУ в районе н.п. Троицкое. В районе н.п. Болотенное Станично-Луганского района установлено прибытие специалистов для наведения понтонных переправ. Технические средства для этого были доставлены днем ранее. Возможно, противник планирует организацию провокаций на этом направлении. Кроме того, нашей разведкой установлено, что в 54-й бригаде ВСУ планируется проведение учений минометных подразделений в непосредственной близости от линии соприкосновения», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР также проинформировали, что на Донбассе украинские военные грабят и разбирают на стройматериалы дома мирных жителей для последующего обустройства своих позиций. «Дома, которые были покинуты хозяевами в течение вооруженного конфликта, киевские силовики грабят и разбирают на строительные материалы для обустройства своих позиций. Ко всему этому установлено, что военнослужащие из состава второго батальона 24-й бригады ВСУ занимаются незаконным занятием жилых домов в н.п. Попасная и используют их в качестве огневых позиций в зоне ответственности бригады», — подытожил Марочко.

Украинская сторона сообщает, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шесть военнослужащих получили ранения и травмы. Как отметил спикер Министерства обороны Украины Мотузяник, на Донецком направлении войска ДНР 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, из них 21 обстрел был произведен из тяжелого вооружения.

В Авдеевке ситуация неизменна. Армия ДНР совершила несколько утренних обстрелов, во второй половине дня — перешли к более масштабным боевым действиям с применением минометов и танков. Аналогичная обстановка на позиции «Шахта Бутовка», где перестрелки случаются и днем, и ночью. «В Каменке, Опытном, Песках вчера также было неспокойно. Таким образом, вчера под вражеский прицел попали почти все наши опорные пункты», — уточнил Мотузяник.

На Светлодарской дуге во второй половине дня ВС ДНР начали минометные обстрелы, через несколько часов привлекли артиллерию. Огонь не прекращался до позднего вечера. «В районе Горловки вчера также было «жарко». Противник нарушил режим тишины в Зайцевом, Новгородском и Верхнеторецком», — сказал Мотузяник.

На Луганском направлении вчера обстановка несколько обострилась. В Крымском и под Попасной ВС ЛНР массово применяли тяжелое вооружение — минометы и пушки. По украинским позициям выпустили около 50 мин и почти 90 снарядов. Почти все обстрелы пришлись на вечернее время — с 18 часов до полуночи. Несколько раз украинские войска открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении наибольшее количество обстрелов ВС ДНР осуществили на участке фронта Павлополь — Широкино. При этом противник «применял орудия и минометы». «По нашим позициям выпустили около 100 мин и снарядов», — отметил полковник Мотузяник. Также ВС ДНР совершили минометные обстрелы в Марьинке, Новотроицком и Чермалыке. Пострадал КПВВ «Марьинка».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля источника в военном ведомстве ДНР рассказал, что украинские войска обстреливали из тяжелой артиллерии позиции ДНР в населенных пунктах: Донецк (район аэропорта), Озеряновка (под Горловкой), Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района и других. «Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 вела огонь из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм», — сказал источник.