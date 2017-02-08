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Глава МИД Азербайджану обсудил с послом Россию судьбу блогера Лапшина

Политика
Вся вина Александра Лапшина состоит в том, что он ездил в Нагорный Карабах

Баку, 8 февраля 2017, 20:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с послом Российской Федерации в Баку ситуацию с российским блогером Александром Лапшиным. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров сообщил, что МИД Азербайджана получил ноты протеста от российского и израильского посольств по вопросу блогера Лапшина.

Напомним, Александр Лапшин является гражданином России, Израиля и Украины. Он был задержан в Белоруссии по запросу Азербайджана. Официальный Баку обвиняет Лапшина в том, что он не получил официального разрешения азербайджанской стороны на посещение Нагорного Карабаха.

В итоге белорусский суд по запросу Баку экстрадировал Лапшина в Азербайджан. Даже апелляция в Верховный суд Белоруссии не спасла Лапшина от экстрадиции. Сейчас Лапшин уже находится в Азербайджане.

Российские власти выразили Азербайджану протест в связи с удерживанием Лапшина. Также протест выразили власти Израиля.

Мамедъяров заявил, что сегодня у него была встреча с российским послом в Азербайджане по ситуации с Лапшиным. «Буквально завтра-послезавтра консул России будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь не вижу», — сказал министр иностранных дел Азербайджана.

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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