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Фракции «ЕР» в регионах намерены наладить работу с исполнительной властью

Политика
Партийцы в регионах реализуют предложенный Дмитрием Медведевым новый формат взаимодействия с исполнительной властью
«Единая Россия» «Единая Россия»

Москва, 8 февраля 2017, 19:24 — REGNUM  В ряде регионов России поддержали предложение председателя партии, председателя правительства России Дмитрия Медведева, озвученное во вторник, 7 февраля, во время заседания фракции «Единая Россия», о проведении встреч партийцев из фракций законодательных собраний с региональными органами исполнительной власти. В частности, 5 субъектов РФ — Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская и Рязанская области — заявили о своей готовности применять предложенный формат взаимодействия.

По словам председателя Законодательного собрания Челябинской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша, такая практика отлично усилит эффективность работы фракции «Единой России» в регионе по решению ключевых социально-экономических проблем. «Думаю, что за основу в первую очередь возьмем «Стратегию Челябинской области — 2020» и проанализируем, как она выполняется и где ее нужно доработать для развития Южного Урала. Естественно, кроме правительства, мы будем работать и по многим другим направлениям, привлекая к дискуссии и работе руководителей крупных предприятий, а также представителей малого и среднего бизнеса», — заявил Владимир Мякуш.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко назвал очевидным необходимость «расширить» формат взаимодействия законодательной власти с региональным правительством и наладить диалог с представителями крупного бизнеса.

По словам председателя Рязанской областной думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, фракция в регионе намерена расширить формат взаимодействия с областным правительством и будет проводить тематические встречи с министрами для обсуждения важных и насущных вопросов.

«Например, сейчас идет обсуждение выдачи нуждающимся людям специальных карт для их поддержки. Эта система будет работать в России с 2018 года. И нашему региону нужно быть готовым к введению карт, поэтому мы в ближайшее время планируем начать консультации с правительством Рязанской области. Есть вопросы формирования и государственных региональных программ, например дорожного строительства. Здесь тоже мы будем определять приоритеты вместе с коллегами из правительства», — отметил Фомин.

«Что касается предложения председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, то мы уже обсудили с губернатором Ленинградской области этот вопрос и планируем приглашать на заседание фракции представителей правительства», — сообщил председатель Заксобрания Ленинградской области, секретарь ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин.

По мнению Сергея Бебенина дискуссионный формат работы фракции «Единой России» с исполнительной властью будет принципиально отличаться тем, что «болевые точки региона и проекты реформ можно будет обсуждать в рабочем режиме, принимать взвешенные решения и последовательно работать совместно с исполнительной властью, без популистских лозунгов и передергивания фактов».

Напомним, на состоявшемся 7 февраля заседании фракции «Единая Россия» председатель партии Дмитрий Медведев предложил новый формат взаимодействия: «Давайте подумаем, каким образом нашим товарищам в регионах предложить такой механизм работы, когда коллеги из фракции нашей партии в законодательных собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать всё, что происходит. Не всё идеально, и даже сам диалог зачастую идет гораздо более трудно, чем диалог между исполнительной и законодательной властью на федеральном уровне».

Читайте ранее на эту тему: Дмитрий Медведев принял участие в выездном заседании фракции «ЕР» в Москве

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